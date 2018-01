En 59-årig mand skal i fængsel for at lokke flere børn til at sende videoer og nøgenbilleder på Skype.

København. En 59-årig mand fra Farum er blevet idømt fængsel i tre år og seks måneder for seksuelle krænkelser af flere end hundrede børn og unge over nettet.

Det har Østre Landsret afgjort onsdag. Dommen er en stadfæstelse af byrettens afgørelse fra juni sidste år.

Ved at udgive sig for at være en 15-årig dreng eller pige lokkede Tommi Steen Hansen sine ofre til at tale med ham på Skype, hvor han fik børn og unge til at sende nøgenbilleder og -videoer til ham.

Anklager Siw Olsen fortæller, at den 59-årige mand flere end 300 gange har fået børn og unge mennesker til at føle sig trygge og have tillid til ham.

- Jeg er bestemt tilfreds med dommen. For jeg mener, at det er en betydelig straf, som viser, at landsretten tager de her sager meget alvorligt.

- Det er nogle krænkelser, som har stor indflydelse på og konsekvenser for ofrene i sagen, siger hun.

/ritzau/