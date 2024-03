Pasha Rasouli-Baghban er idømt fem års fængsel for at transportere en dynamitbombe til Dragør og sprænge den.

Københavns Byret har idømt 24-årige Pasha Rasouli-Baghban fem års fængsel for i marts sidste år at have været med til at transportere en dynamitbombe til Dragør og detonere den.

Det skete ved mobilreparatørforretningen Drop N' Fix på Maglebytorv i Dragør natten til 6. marts.

Et nævningeting i byretten har fundet det bevist, Rasouli-Baghban havde forsæt til at transportere bomben og sprænge den. En enkelt nævning ville frifinde ham, skriver retten på sin hjemmeside.

- Samtlige voterende lagde ved straffens udmåling på den ene side vægt på karakteren og grovheden af den begåede kriminalitet og på den anden side tiltaltes rolle som chauffør i forbindelse med transporten og sprængningen af bomben, skriver retten.

Bomben indeholdt 4,77 kilo dynamit, og blev fragtet fra Kastrup til Dragør i en BMW. Sprængningen af den lavede skader for over 600.000 kroner. Ingen personer kom til skade.

Pasha Rasouli-Baghban har anket dommen. Han vil frifindes. Sker det ikke, vil han have en mildere straf.

24-årige Saim Nazir blev i august sidste år ligeledes idømt fem års fængsel i sagen. Nazir havde tilstået.

Trods erkendelsen forklarede han i retten, at detoneringen var et direkte resultat af, at han var blevet instrueret nøje af en ukendt bagmand til at gøre det.

- Jeg blev presset til at gøre det af en bagmand. Men jeg frygter for repressalier, så jeg kan ikke komme ind på, hvordan det er sket, forklarede Nazir i retten.

Nazir ankede sin dom, og sagen skal behandles i landsretten i marts.

/ritzau/