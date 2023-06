Bornholms Politi har udstedt en bøde på 5000 kroner til en mand, som tændte en cigaret tidligere fredag.

Det oplyser Bornholms Politi til TV 2.

Over for B.T. uddyber Thomas Kristensen, pressetalsmand for Bornholms Politi:

»Det er korrekt. Han tændte og røg en cigaret på et græsområde ved Store Scene.«

»Han er nu sigtet for at overtræde beredskabslovgivningen. Når du står på et ikkefast grundlag som en græsplæne, som er så tør i øjeblikket, så er det omfattet af afbrændingsforbuddet.«

Netop på grund af tørken indførte Bornholms Politi et afbrændingsforbud 8. juni, hvorfor der er skærpede regler.

Reglerne for cigaretrygning lyder:

'Rygning af pibe, cigaretter, cerutter, cigarer, vandpiber og enhver anden form for ved glød, flamme eller lign. må ikke finde sted på offentlige/fælles grønne områder, for eksempel græsarealer, boldbaner, parker, vejrabatter eller i skove og plantager, på strande, heder, marker og lign., hvor der er øget risiko for brand', skriver Bornholms Regionskommune.

Udover bøden for cigaretrygning har Bornholms Politi også skrevet adskillige p-bøder.

Helt præcist 40 indtil videre.