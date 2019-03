Højesteret har idømt en mand en bøde på 25.000 kroner for at bryde navneforbud i Hedegaard-sag.

Fra januar til maj 2016 nævnte en mand i 10 opslag på Facebook navnet Basil Hassan.

På det tidspunkt var Basil Hassan, der blandt andet mistænkes for attentatforsøget på islamkritikeren Lars Hedegaard i 2013, beskyttet af et navneforbud.

Derfor har Højesteret mandag afgjort, at han skal straffes med en bøde på 25.000 kroner. Dermed stadfæster landets højeste domstol en afgørelse fra Østre Landsret fra 11. oktober 2017.

Navneforbuddet i forhold til Basil Hassan er siden blevet ophævet.

Manden har erkendt, at han skrev navnet. Men i retten anførte han, dels at navneforbuddet var i strid med hans ytringsfrihed i forhold til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, dels at andre allerede havde offentliggjort navnet.

Men Højesteret mener, at "omtale af såvel sagen om drabsforsøget som den debat om berettigelsen af navneforbuddet, som Ts opslag var en del af, kunne ske på fyldestgørende vis uden at nævne navnet på sigtede".

Det fritager ham heller ikke for straf, at Basil Hassans navn allerede var offentliggjort andre steder. Her peger Højesteret på, at andre også er dømt for at overtræde navneforbuddet.

Desuden lægger retten vægt på, at Basil Hassan ikke selv på noget tidspunkt har udtalt sig til medierne.

