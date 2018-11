Et referatforbud skaber uklarhed over, hvad en mand fra Rødding egentlig er dømt for.

En 58-årig mand fra Rødding er torsdag blevet idømt tre måneders betinget fængsel i en sag om betaling for sex med piger under 18 år.

Hvad han nøjagtig er blevet dømt for, står imidlertid hen i det uvisse, da en dommer ved Retten i Esbjerg i sidste uge valgte at nedlægge et referatforbud.

Anklager Mathilde Sørensen fra Syd- og Sønderjyllands vil derfor ikke fortælle til Ritzau, hvad manden er blevet dømt for.

Sagen blev fremmet som en tilståelsessag. Det vil sige, at der inden retsmødets begyndelse ikke var rejst tiltalte.

Men anklagemyndigheden havde til retten afleveret en såkaldt retsmødebegæring, hvor sigtelserne mod manden fremgik.

Ifølge sigtelserne har manden tilbage i 2016 haft sex med tre 17-årige piger - mod betaling. Og det må man ikke.

For selv om den seksuelle lavalder i Danmark er 15 år, så er det ikke tilladt at købe seksuelle ydelser af personer under 18.

Ifølge sigtelserne mod manden var der i alt tale om 85 tilfælde af samleje eller andet seksuelt forhold end samleje.

Ifølge Ritzaus oplysninger er manden dog blevet dømt i et mindre omfang, end der har været rejst sigtelse for.

Straffen var en tillægsstraf. Det vil sige, at der indgår straf fra anden kriminalitet, som manden er blevet dømt for i den periode, der ligger mellem gerningstidspunktet og i dag.

Anklager Mathilde Sørensen har oplyst til Ritzau, at straffen på tre måneders betinget fængsel var, hvad hun bad om.

Den 58-årige mand har nu to uger til at overveje, hvorvidt han vil anke dommen til Vestre Landsret.

