En 68-årig mand er onsdag blevet evakueret fra en brændende husbåd uden for Stubbekøbing Havn.

Ifølge politiets oplysninger lå han og sov, da han vågnede ved, at båden var gået i brand.

Manden har derfor »ingen anelse om, hvordan det er sket,« har han oplyst ifølge politiet.

»Jeg regner med, at Søfartsstyrelsen sender teknikere ud for at undersøge det,« siger vagtchef i Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi, Lars Denholt.

»Han skal afhøres på et tidspunkt. Det er Søfartsstyrelsen, der gør det, fordi det er sket på vand.«

Båden lå 150 meter ude i vandet, da den gik i brand.

Ifølge politiet, som fik anmeldelsen 15.30, var båden tidligere onsdag blevet trukket ud af havnen, fordi havnefogeden vurderede, at den ikke kunne ligge der.

Hvorfor, den ikke kunne det, »kan man gisne om,« siger vagtchefen. En årsag kan være »manglende betaling«, siger han, men understreger, at han kun gætter.

Efter den blev trukket fra havn, lå den for anker ude i vandet, men på et tidspunkt knækkede rebet, så båden begyndte at drive.

»Manden er blevet sejlet ind til Stubbekøbing Havn, og er blevet tilset af en ambulance og har ikke ønsket yderligere hjælp derefter. Han har selvfølgelig opholdt sig tæt ved en brand, men fra hvad vi kunne se inde fra havnen, har han holdt sig ude af røgen.«

»Han er lidt chokeret over det, der er sket.«

Den 68-årige mand har haft båden liggende i Københavns havn i lang tid, men tidligere i januar blev den trukket til Stubbekøbing, oplyser vagtchefen.