Ved et grundlovsforhør fredag erkendte en 36-årig mand at have stået bag røveriet mod Illum torsdag.

Iklædt en blå heldragt fra producenten 3M og et par blå kondisko, blev en 36-årige mand, der var klippet helt skaldet, fremstillet i grundlovsforhør ved Københavns dommervagt fredag.

Her kunne anklageren oplyse, at manden, der havde en russisk tolk med sig, er sigtet for røveri af særlig grov beskaffenhed ved den 6. december klokken 16.45 at have stjålet et endnu ukendt antal dyre ure fra butikken Bucherer, som ligger i Illums stueetage.

Af sigtelsen lød det videre, at manden i forbindelse med røveriet medbragte en pistol med ammunition, som han truede personalet med, inden han smadrede glasmontrerne med en hammerlignende genstand.

Det hele foregik i forening med en pt. ukendt gerningsmand.

Den 36-årige mand virkede rolig, da han ankom til dommervagten, og oplyste blot sit navn og sin fødselsdato til dommeren, inden sigtelsen mod ham blev læst op - alt imens den russiske tolk oversatte.

Pressen fik kun lov til at være til stede, da sigtelsen blev læst op, men inden dørene blev lukket, oplyste mandens beskikkede advokat, at den 36-årige erkender sig skyldig i sigtelsen.

Manden er desuden beskyttet af navneforbud.

Voldsomt røveri

Det var midt i juletravlheden torsdag eftermiddag, at to maskerede røverere pludselig trængte ind i Illums stueetage i centrum af København, hvor de tilsyneladende gik målrettet efter det eksklusive urmærke Rolex.

»De sagde ingenting, men truede personalet ved at pege på dem med en pistol,« fortalte Bjarke Madsen, der er central efterforskningsleder ved Københavns Politi, umiddelbart efter.

Et øjenvidne til hele røveriet fortalte efterfølgende til B.T., hvordan den ene gerningsmand gav ham besked på at forsvinde.

»Get the fuck out of here,« lød ordren.

Efterfølgende forsvandt de to fra stedet på cykel, men den ene af dem blev løbet op af en gruppe private vagter, der fik revet ham af cyklen og holdt ham fast, til politiet ankom.

På en video fra gerningsøjeblikket, som B.T. viste som de første torsdag aften, kunne man se den ene af de to røvere slå løs på en glasmontre, mens den anden angiveligt tager adskillige ure ud af en i forvejen smadret glasmontre.

Københavns Politi oplyste tidligere fredag til B.T., at man endnu ikke har anholdt andre personer i sagen

B.T. har været i kontakt med Illum for at høre, hvad status er med de berørte ansatte, men butikscenteret har ikke ønsket at udtale sig.

I forbindelse med røveriet lukkede Købengavns Politi store dele af området omkring Illum ned, mens flere kampklædte betjente med automatrifler stod vagt.