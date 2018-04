En person blev natten til fredag fundet svært kvæstet i Tinglev. 36-årig mand erkender at have affyret skud.

Sønderborg. To mænd og en kvinde fremstilles lørdag eftermiddag i grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg. De er sigtet for drabsforsøg i forbindelse med et skyderi natten til fredag på en adresse i Tinglev i Sønderjylland.

Den ene af de sigtede personer - en 36-årig mand - erkender at have skudt en jævnaldrende mand i hovedet. Det skriver JydskeVestkysten.

En 25-årig mand og en 29-årig kvinde, der også er sigtede i sagen, nægter til gengæld begge at være skyldige i drabsforsøg.

Det var ved totiden natten til fredag, at politiet fik meldingen om et skyderi i en lejlighed på Stationsvej i Tinglev.

Her blev en 36-årig mand fundet svært kvæstet af skud.

I en helikopter blev offeret fløjet til behandling på Odense Universitetshospital. Den seneste melding om hans tilstand er, at den er kritisk, men stabil.

De tre sigtede personer blev anholdt i løbet af fredagen. Syd- og Sønderjyllands Politi har endnu ikke kunnet sige noget om motivet for skyderiet, men har tidligere meldt ud, at intet tyder på en forbindelse til bandemiljøet.

/ritzau/