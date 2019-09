Natten til søndag blev en 31-årig mand i Fredensborg ramt af et enkelt skud i brystet. Han er ikke i livsfare.

En 31-årig mand blev natten til søndag ramt af et skud i brystet.

Episoden fandt sted i Jernbanegade i Fredensborg, oplyser Dan Houtved, vagtchef ved Nordsjællands Politi. Det skriver Ekstra Bladet.

- Den forurettede blev i nat indlagt på Rigshospitalets traumecenter, hvor han har gennemgået en operation. Han er blevet meldt uden for livsfare, siger Dan Houtved til avisen.

Politiet modtog anmeldelsen om skudepisoden klokken 01.09.

Vagtchef Dan Houtved fortæller, at manden blev ramt af et projektil af en mindre kaliber. Han vurderer, at der kan være tale om skud fra en salonriffel eller et kraftigt luftvåben.

Efter at den 31-årige blev ramt, kom han ind på en restaurant i Jernbanegade. Det var ikke skudofferet selv, som alarmerede politiet.

Ingen er endnu anholdt i sagen, og vagtchefen ønsker ikke at uddybe yderligere om skudepisoden over for Ekstra Bladet.

/ritzau/