Ni kvinder er ifølge tiltalen blevet udsat for krænkelser, voldtægt eller vold i en grov sag fra Nordsjælland.

Næsten dagligt måtte en ung kvinde lægge krop til seksuelle overgreb, da en mand forgreb sig på hende gennem seks måneder i 2019 ved Charlottenlund Travbane nord for København.

Det mener anklagemyndigheden, som har rejst tiltale mod manden, der dengang professionelt var tilknyttet travbanen.

Tirsdag behandles sagen mod ham ved Retten i Lyngby.

Sagen bliver ført som en nævningesag, hvilket betyder, at anklageren går efter en straf på mindst fire års fængsel.

Mindst 70 gange i løbet af 2019 berørte han kvinden - der dengang var 17-18 år - intime steder på kroppen og kyssede hende mod hendes vilje.

Blandt andet på grund af sin unge alder var hun i en situation, hvor hun ikke var i stand til at stoppe manden, fremgår det af anklageskriftet.

Under et ophold i udlandet samme år forsøgte manden desuden at voldtage hende på et hotelværelse, hvilket til dels mislykkedes, da hun gik i chok og stivnede i kroppen.

Manden er i 50'erne. Han blev anholdt i april sidste år, og dengang var der kun ét kendt offer. Men siden voksede sagen.

Ifølge tiltalen har manden således begået seksuelle overgreb, vold eller grov vold mod i alt ni forskellige kvinder gennem de sidste tyve år.

Tilbage i 2008 blev en kvinde tre gange voldtaget af den tiltalte, fremgår det af anklageskriftet.

Voldtægterne blev begået i en lejlighed nord for København, ved Peblinge Sø i København og i en stald på en gård i Nordsjælland.

Flere gange krænkede han desuden en mindreårig pige i en periode fra efteråret 2014 til sommeren 2015.

Pigen blev befølt på kroppen, og det skete ifølge tiltalen i staldene ved Charlottenlund Travbane og på den samme gård i Nordsjælland, som en af de tidligere voldtægter skal være begået.

Blandt de øvrige ofre er to kvinder, som i forskellige perioder har været kærester med manden. Ifølge tiltalen tog manden kvælertag på dem begge, ligesom han flere gange kastede ting efter dem.

Den tiltalte mand er beskyttet af et navneforbud.

Retssagen ventes at fortsætte torsdag.

/ritzau/