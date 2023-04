Et større område med pakeringspladser på Vestergårdsvej i Glostrup vest for København er blevet afspærret af politiet.

Årsagen er, at en mand på 21 år er blevet stukket med kniv.

»Klokken 13.17 får vi en anmeldelse om, at en mand er stukket med en kniv i hånden. Derfor er området afspærret,« siger Brian Holm, der er vagtchef ved Københavns Vestegns Politi.

Hvordan har manden det?

»Han har blødt fra sin hånd efter knivstikket. Mere kan jeg ikke oplyse lige nu,« siger han.

Der er ikke melding om, at nogen er blevet anholdt for at stikke manden med kniv.

