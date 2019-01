En slåskamp på Ryparken Station i København førte til, at en ung mand faldt ned på skinnerne.

En mand er blevet ramt af et tog ved Ryparken Station i København.

Det oplyser Københavns Politi.

Lørdag aften opstod et slagsmål mellem to grupper personer, hvilket medførte, at en ung mand i 20'erne faldt ned på skinnerne.

- Han er røget ned på skinnerne, toget er kommet, og han er blevet slæbt mellem toget og perronen, fortæller central efterforskningsleder Søren Lauritsen.

Manden er kommet slemt til skade under hændelsen og er blevet bragt til hospitalet i kritisk tilstand.

Omkring klokken et natten til søndag oplyser politiet, at manden er uden for livsfare.

Ifølge den centrale efterforskningsleder var der i alt otte personer involveret i slagsmålet på stationen.

- Ulykken er sket som følge af egen uforsigtighed i forbindelse med et almindeligt slagsmål, siger Søren Lauritsen.

- Vi skal have en forklaring fra de involverede personer, men der er ikke noget, der indikerer, at man har forsøgt at skubbe vedkommende ud på skinnerne.

Der er derfor ingen anholdte i sagen, oplyser den centrale efterforskningsleder.

Politiet modtog anmeldelsen om påkørslen omkring klokken 21.40.

Efterfølgende fremgik det af Rejseplanen, at S-togtrafikken omkring Ryparken station var påvirket efter ulykken. Men efter midnat kører togtrafikken igen som normalt.

/ritzau/