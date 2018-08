Syd- og Sønderjyllands Politi rykkede onsdag eftermiddag ud til Vejers Strand ved Vesterhavet, fordi de havde mistanke om, at en mand muligvis var forsvundet i vandet.

De første meldinger lød på, at der ikke var savnede personer på stranden, men en båd blev alligevel sat i vandet for at lede.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyste senere på eftermiddagen til BT, at de havde indstillet eftersøgningen, fordi der formenligt var tale om sæler i vandet.

»Det er fint at folk ringer ind. Hellere det end ikke at reagere,« siger vagtchefen til BT.