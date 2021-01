Politiet er til stede i Haderslev søndag aften, hvor et muligt skyderi har fundet sted.

En 24-årig mand er muligvis blevet skudt søndag aften i Haderslev.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse, der fortæller, at politiet er massivt til stede på stedet for episoden, en parkeringsplads i Varbergparken.

Manden kan dog ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi ikke selv sige noget om, hvorvidt han er blevet skudt, eller hvad han er blevet ramt af.

Han er ifølge politiet kommet lettere til skade, men er ikke i kritisk tilstand. Han er ved bevidsthed.

- Han kan ikke selv sige, om han er blevet skudt, eller hvad han er ramt af. Han er blevet kørt på sygehuset, og vi er ved at undersøge, hvad der er sket, siger vagtchef Ole Aamann til Ekstra Bladet.

Ole Aamann fortæller desuden, at man har "en idé om", hvem gerningsmanden kan være.

- Men vi har ikke anholdt nogen, siger han til Ekstra Bladet.

Anmeldelsen om det mulige skyderi indløb 18.39, efter at et vidne havde hørt noget, der kunne lyde som et skud.

/ritzau/