En mand er lørdag død i en soloulykke på Nykøbing Landevej nær Slagelse. Hans pårørende er underrettet.

En 47-årig mand er lørdag omkommet i en soloulykke nær Slagelse.

Det oplyser vagtchef Anders Dahl ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

- Der er tale om et solouheld, hvor en mand er kørt ind i et træ. Det tyder vores undersøgelser på, siger vagtchefen.

Ulykken er sket på Nykøbing Landevej i Ørslev nord for Slagelse. En bilinspektør har været på ulykkesstedet for at forsøge at kortlægge, hvordan ulykken skete.

Politiet modtog en anmeldelse om sagen klokken 18.52.

De pårørende til den 47-årige er blevet underrettet.

/ritzau/