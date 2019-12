En bil kørte af motorvejen og ind på en rasteplads på Fyn, hvor den kørte direkte op i en parkeret lastbil.

En mand er i kritisk tilstand, efter at han er kørt op i en lastbil på Ålsbo Rasteplads på Vestfyn.

Det siger vagthavende ved Fyns Politi Steen Nyland natten til fredag.

- Bilen kørte af motorvejen og ind på rastepladsen, hvor føreren kørte direkte op i en lovligt parkeret lastbil, siger Steen Nyland.

Ulykken skete sent torsdag aften, og manden er blevet transporteret til Odense Universitetshospital.

En bilinspektør er i gang med at undersøge ulykkesstedet for at fastslå, hvordan ulykken kunne gå til, oplyser vagtchefen.

/ritzau/