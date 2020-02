Politiet søger vidner til et skyderi i Brabrand ved Aarhus torsdag aften. Her blev en 29-årig mand ramt.

En 29-årig mand blev torsdag aften ramt af skud i Brabrand ved Aarhus.

Han er indlagt på hospitalet og er i kritisk tilstand.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse fredag morgen.

Politiet modtog anmeldelsen om skyderiet klokken 23.04. Tilsyneladende blev manden ramt af skud under et slagsmål.

Den 29-årige var blevet kørt til skadestuen, inden politiet nåede frem til stedet, hvor skudepisoden udspillede sig.

På skadestuen blev fem mænd, der fulgtes med den tilskadekomne, anholdt af Østjyllands Politi. De vil dog formentlig blive løsladt, når de er blevet afhørt, da der ikke umiddelbart er grundlag for at sigte dem i sagen.

Politiinspektør Jesper Bøjgaard Madsen siger i pressemeddelelsen:

- Vi har i løbet af aftenen og natten afsøgt gerningsstedet, vi har foretaget ransagninger og adskillige afhøringer, og vi er i fuld gang med efterforskningen for at finde ud af, hvad der præcist er sket, og hvem der var involveret.

- Men det er endnu for tidligt at konkludere, om det er banderelateret, eller om der ligger et personopgør bag.

Østjyllands Politi hører meget gerne fra vidner, som har set skudepisoden, eller som har oplysninger, der kan føre politiet på sporet af gerningsmændene.

Har man oplysninger, opfordres man til at ringe på telefonnummer 114 eller henvende sig til Østjyllands Politis mobile politistation, der opstilles fredag i Brabrand, eller en anden politistation.

/ritzau/