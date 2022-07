Lyt til artiklen

Den 54-årige mand, som lørdag forsvandt efter en sejltur på Lillebælt, er fortsat ikke fundet.

Og nu – tre dage senere – har politiet valgt at indstille eftersøgningen. Det bekræfter vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Erik Lindholdt over for B.T.

»Der er ikke rigtig mere at gøre nu. Hvis der kommer henvendelser, vil vi selvfølgelig følge op på dem.«

Manden blev meldt savnet af sine pårørende lørdag aften efter sejlturen ved Diernæs Bugt syd for Haderslev i det sydlige Lillebælt.

Ifølge TV Syd sejlede manden ud alene i en jolle ved middagstid lørdag for at sætte garn – omkring klokken 19 blev eftersøgningen sat i gang.

To helikoptere, skibe fra Marinehjemmeværnet og andre sejlende enheder fra beredskabet blev sat ind i eftersøgningen.

Både mandens båd og tøj blev siden fundet – men ikke den 54-årige selv, hvorefter man indstillede eftersøgningen lørdag aften.

Erik Lindholdt oplyser til B.T., at søgeområdet blev udvidet søndag, ligesom man har gået med hunde langs vandkanten. Desværre uden resultat, hvorfor der ikke er mere at gøre for nuværende, lyder det fra politiet.

»Vi har haft kontakt med de pårørende, som er orienteret,« tilføjer vagtchefen.