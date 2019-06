Dommer i København bestemmer, at 24-årig mand skal placeres på en psykiatrisk afdeling.

En sag om et overfald på en kvinde i Københavns Lufthavn i Kastrup har søndag ført til varetægtsfængsling af en 24-årig mand. Det oplyser politiet.

Manden er sigtet for at ville forsøge at voldtage kvinden ved et af lufthavnens toiletter. Overfaldet skete lørdag morgen.

Politiet udsendte overvågningsbilleder, der viste manden stå på en togstation. Efterlysningen fik en borger til at reagere tidligt søndag morgen.

Ved tretiden kunne betjente fra Midt- og Vestsjællands Politi på spillestedet Gimle i Roskilde anholde den efterlyste.

I forbindelse med søndagens grundlovsforhør har dommeren bestemt, at fængslingen skal ske i surrogat frem til 3. juli, oplyser Københavns Politi.

Den centrale efterforskningsleder ønsker ikke at gå i detaljer. Men normalt indebærer surrogat anbringelse på en lukket psykiatrisk afdeling.

Offeret var ifølge Ekstra Bladet en kvindelig medarbejder i lufthavnen. Gerningsmanden tog halsgreb på hende. Hun måtte bide, slå og i det hele taget kæmpe for at komme fri.

I grundlovsforhøret har den 24-årige erkendt at have været til stede ved toilettet, men nægter at have overfaldet kvinden.

Han er ikke statsborger i Danmark og kom hertil uden sin familie for flere år siden, beretter Ekstra Bladet.

- Jeg arbejder ikke, jeg går ikke i skole, jeg laver ikke noget, sagde han, der har været i kontakt med det psykiatriske system.

/ritzau/