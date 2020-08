31-årig kvinde blev dræbt med knivstik i Kolding. Forbrydelsen er tilsyneladende hurtigt opklaret.

En 31-årig mand er blevet varetægtsfængslet for at have dræbt en jævnaldrende kvinde i Kolding.

Det oplyser Sydøstjyllands Politi tirsdag morgen på Twitter om et retsmøde, som fandt sted mandag.

Manden var ikke selv til stede i retsmødet, hvor en dommer besluttede at fængsle ham i fire uger.

Årsagen til fraværet var ifølge det regionale medie jv.dk, at manden efter en operation ikke kunne deltage i retsmødet.

Så snart den nu varetægtsfængslede er rask nok, skal han fremstilles for en dommer, hvor han får mulighed for at besvare spørgsmål.

Det var natten til mandag, at kvinden blev fundet død tæt på sin bopæl i en lejlighed i Kolding.

Hun var blevet dræbt af flere knivstik. Det skete ifølge sigtelsen omkring klokken fire mandag morgen, har jv.dk rapporteret.

Kvinden og manden har en forbindelse til hinanden, oplyste Sydøstjyllands Politi mandag.

