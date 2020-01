En 79-årig mand var ude at fælde træer i en skov, da han fik et træ ned over sig. Han døde på stedet.

En mand er onsdag eftermiddag afgået ved døden i en skov nær Allinggårdsvej i Grauballe ved Silkeborg.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi ifølge TV Midtvest.

Den 79-årige mand døde, da han fik et træ ned over sig. Det skete, da han sammen med to andre var ude at fælde træer i skoven. Han døde på stedet, lyder det.

Ifølge politiet faldt træet ned over manden, da han hev i et træ, der var ved at blive fældet. Træet faldt derefter ned over den 79-årige mand, som ikke nåede at komme væk.

Midt- og Vestjyllands Politi vil nu undersøge sagen yderligere. Det betegner ulykken som en "tragisk hændelse", skriver TV Midtvest.

Mandens pårørende er underrettet.

/ritzau/