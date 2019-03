En mand er afgået ved døden efter en trafikulykke ved Hasle på Bornholm. Det oplyser Bornholms Politi.

En mand er afgået ved døden efter en trafikulykke på Kumlehøjvej ved Hasle på Bornholm. Det oplyser Bornholms Politi.

Politiet rykkede ud til ulykken ved 17-tiden lørdag eftermiddag.

De pårørende er underrettet.

To biler var involveret i trafikulykken, som altså har kostet føreren af den ene bil livet. Føreren af den anden bil blev bragt til Bornholms Hospital, hvor vedkommende blev behandlet for mindre skader.

Omkring klokken 22 oplyser Bornholms Politi på Twitter, at personen er udskrevet efter behandling på hospitalet.

Der var ikke andre passagerer i de to biler end de to personer. Ulykken skete ved, at den dræbte mand mistede herredømmet over sin bil og kørte på tværs af vejen og ramte en modkørende bil.

Afspærringen på vejen efter ulykken er klokken 22 ophævet.

/ritzau/