34-årig mand, der blev anholdt i Kroatien, er blevet varetægtsfængslet i sag om økseoverfald i Danmark.

En 34-årig kroatisk mand er blevet anholdt i en sag om et økseoverfald ved Gørlev på en dengang 45-årig mand i september 2019.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Den 34-årige, der i lang tid har været internationalt efterlyst, blev anholdt i Kroatien. Torsdag blev han udleveret til Danmark. Han er fredag blevet varetægtsfængslet frem til 19. marts efter at være blevet sigtet for drabsforsøg.

I september 2020 blev Bandidos-medlemmet Nicolas Nielsen dømt for grov vold i sagen, hvilket kastede en fængselsstraf på 3,5 år af sig. Retten mente dengang, at overfaldet var sket på foranledning af Nielsen. Retten fandt det dog ikke bevist, at Nielsen selv deltog i overfaldet.

Den 45-årige blev tildelt adskillige ansigtslæsioner, et kraniebrud og flere andre læsioner.

Nielsen kørte ifølge retten til stedet, hvor den 45-årige blev overfaldet, i en bil sammen med flere andre uidentificerede personer. Personerne var bevæbnede med bat og i hvert fald en økse.

Det er politiets opfattelse, at den 34-årige, der fredag blev fængslet, tog del i overfaldet.

/ritzau/