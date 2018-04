Dommer i Hjørring skal fredag afgøre, om der er grundlag for at fængsle 45-årig mand.

Aalborg. Politiet har anholdt en mand, der mistænkes for at stå bag et groft hjemmerøveri mod en kvinde i Flauenskjold forleden.

Den 45-årige mand blev sporet til Aarhus, hvor han torsdag kort før middag blev pågrebet uden dramatik, oplyser Nordjyllands Politi.

Onsdag gik politiet ud med en ret detaljeret beskrivelse af den mand, der mandag trængte ind hos en 69-årig kvinde i Flauenskjold. Kvinden blev bundet og desuden slået under røveriet.

Blandt andet kunne politiet fortælle om røverens flugt med bussen til Aalborg, at han havde en tatovering på halsen, og at han havde bandana og kasket på hovedet.

Den anholdte bor i Thisted Kommune, oplyser politiet, som dog ikke umiddelbart fortæller, hvad han siger til sigtelsen.

Fredag skal han fremstilles for en dommer i Hjørring. Dommeren skal afgøre, om politiets materiale er tilstrækkeligt til en begrundet mistanke, og om der kan ske varetægtsfængsling.

/ritzau/