En 21-årig mand er torsdag blevet anholdt mistænkt for omfattende hærværk mod Spjellerup Kirke.

Det skriver Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi på det sociale medie X.

Onsdag skrev politikredsen i sin døgnrapport, at hærværket blandt andet var gået ud over kirkens orgel og alter.

Hærværket i kirken, som ligger i Store Spjellerup i Faxe Kommune, er udøvet på et tidspunkt mellem lørdag klokken 15 og tirsdag klokken 07.30.

Ifølge døgnrapporten mener politiet, at en eller flere gerningsmænd havde tømt to pulverslukkere i kirken.

Det fremgår ikke af torsdagens udmelding på X, om politiet stadig leder efter mistænkte.

Kirken ligger i Spjellerup Sogn, som hører under Tryggevælde Provsti i Roskilde Stift. Der er 360 indbyggere i sognet, og af dem er 288 medlem af folkekirken, fremgår det på sogn.dk.

Ifølge B.T. er kirken foreløbigt lukket i en måned på grund af oprydningsarbejde.

/ritzau/