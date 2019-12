En mand er torsdag aften afgået ved døden efter et knivstikkeri i Birkerød.

Det oplyser vagtchef ved Nordsjællands Politis Dan Houtved.

Politiet modtog anmeldelsen om knivstikkeriet klokken 19.23, og klokken 21.05 blev manden erklæret død.

Politiet har på nuværende tidspunkt ikke yderligere oplysninger om dræbte, da man stadig arbejder på at fastlægge hans identitet. Pårørende er endnu ikke underrettet.

I forbindelse med knivstikkeriet er Nordsjællands Politi talstærkt til stede i området omkring Birkerød Skole. Selve knivstikkeriet fandt sted på en gade nær skolen.

B.T.s medarbejder på stedet fortæller, at der på Birkerød Skole har været et arrangement, og deltagerne har fået besked på, at de ikke må forlade skolen.

Området på skolen er i samme omgang blevet spærret af med tape.

I forbindelse med efterforskningen er politiet også til stede ved en Rema 1000, der ligger cirka en kilometer fra Birkerød Skole.

Der er endnu ikke nogen anholdte.

Klokken lidt i 22 oplyser Nordsjællands Politi, at de stadig er i gang med efterforskningen af gerningsmanden. Hvor langt de er i efterforskningen samt yderligere oplysninger, kan de endnu ikke give.

Opdateres...