Af frygt for, at han ikke kunne tage vare på sig selv, valgte Sydøstjyllands Politi sent søndag aften af efterlyse en mand, der var gået fra Gedved nær Horsens.

Manden havde væk siden om eftermiddagen, og derfor delte man hans navn og billede offentligt i håbet om, at borgere ville hjælpe med at finde ham.

Knapt var efterlysningen blevet delt, før der var bid.

På twitter skriver Sydøstjyllands Politi:

»Han er nu fundet. Blandt andet på baggrund af en oplysning fra en borger.«

