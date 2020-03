En mand blev ifølge politiet forsøgt dræbt sidste år. Nu er en 32-årig anholdt og fremstilles for drabsforsøg.

Politiet har anholdt en mand, der siden sidste forår har været efterlyst for drabsforsøg. Han fremstilles mandag eftermiddag i grundlovsforhør, hvor en anklager vil begære ham varetægtsfængslet.

Det oplyser Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Der er tale om 32-årige Mikkel Midtgaard Søder, der har været efterlyst i forbindelse med en episode i Plejelt i Nordsjælland i slutningen af januar 2019.

Her blev en dengang 29-årig mand beskudt af en eller flere gerningsmænd 25. januar klokken 17.19.

Den 29-årige løb ind på en gårdsplads på Plejeltvej, hvor han stjal en bil, der holdt i tomgang, og kørte fra stedet.

I bilen var bilejerens hund. Bilen og hunden efterlod han på Hestens Bakke i Helsingør, og han gav politiet besked om forløbet via sin advokat.

Den 32-årige anholdte bliver fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Helsingør mandag klokken 13.30.

Nordsjællands Politi meldte sidste forår ud, at det mistænkte den 32-årige for at være involveret i skudepisoden.

I den forbindelse har det opfordret ham til at melde sig selv. Men det er ikke sket. Tværtimod var det en borger, der genkendte den efterlyste mand på gaden i Nærum og alarmerede politiet.

Det kunne herefter anholde den 32-årige på Helsingørmotorvejen søndag klokken 13.43, hvor han var passager i en bil.

/ritzau/