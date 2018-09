Midt- og Vestjyllands Politi efterlyser en mand, der er mistænkt for at have begået butiktyveri og vold i Struer i slutningen af august.

I slutningen af august modtog politikredsen en anmeldelse om, at en mand havde begået vold mod en medarbejder i Rema 1000 i Vestergade i Struer.

Medarbejderen havde fået øje på manden, som ifølge medarbejderen havde begået et butikstyveri dagen forinden. Derfor stoppede han manden, men det skulle han komme til at fortryde.

Han forsøgte at bortvise manden, der gik med hen mod udgangen, men pludselig vendte han sig om og tildelte medarbejderen et slag i hovedet.

Denne mand er efterlyst af politiet - mistænkt for at have begået butikstyveri og vold Foto: Midt- og Vestjyllands Politi

Herefter forlod han supermarkedet.

Politiet søger nu borgernes hjælp til at identificere manden, der beskrives således

Dansk

30-35 år

Almindelig af kropsbygning

Kort, sort hår

Mørke skægstubbe

Tatoveringer på underarmene

Iført sort langærmet trøje og mørke army-bukser under episoden

Du kan desuden se billeder af manden længere oppe i artiklen.

Hvis du kan genkende manden eller generelt ved noget om sagen, kan du kontakte politiet på telefonnummer 114.