Den 37-årige Kamran Khan med bopæl i København er efterlyst af Midt- og Vestsjællands Politi. Han er mistænkt for at have forøvet dødsvold mod sin 34-årige hustru.

Hændelsen fandt sted den 2. oktober 2018 i familiens hjem i Osted, hvor de boede med deres tre fælles børn. På dagen blev hun kørt til sygehuset med skader af vold, som hun senere samme dag døde af. Det har efterfølgende ikke været muligt for politiet at tale med Kamran Khan, som er eftersøgt og mistænkt i sagen.

Han har gennem sin advokat flere gange aftalt at melde sig selv til politiet, men er blevet væk alle gange.

Manden skal sigtes og fremstilles i grundlovsforhør for vold med døden som følge mod sin hustru, hvorfor Midt- og Vestjællands Politi nu efterlyser manden med billede.

Kamran Khan beskrives som: mand, 37 år, født Pakistan, 181 cm høj, kraftig af bygning, brune øjne. Særlige kendetegn: ovalt ar på venstre kind under øjet. Tribal tatovering på højre håndryg.

Lejre Kommune har siden begyndelsen af oktober draget omsorg for parrets tre børn på 4, 15 og 16 år.

Politiet har ikke oplysninger om, hvor manden kan befinde sig.

Oplysninger om den efterlyste Kamran Khan gives til Midt og Vestsjællands Politi på telefon 46 35 14 48 eller via nærmeste politi på telefon 114.