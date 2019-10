Et toiletbesøg efter en bytur udviklede sig for nylig dramatisk for en ung kvinde og hendes mandlige bekendte.

Kvinden blev forsøgt voldtaget, mens hendes ven blev udsat for vold.

Derfor efterlyser Nordjyllands Politi nu den mistænkte gerningsmand efter overfaldene, der fandt sted i Jomfru Ane Parken i Aalborg.

Overgrebet fandt sted på et toilet 6. oktober i år.

Manden er mistænkt for at have forgrebet sig på en 20-årig kvinde, skiver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den unge kvinde og en ven mødte kort forinden den mistænkte gerningsmand på en bytur i Jomfru Ane Gade.

De var på vej hjem, og stod uden for en beværtning, da kvinden fik brug for at komme på toilettet.

Gerningsmanden tilbød at vise vej til et offentligt toilet, og han, kvinden og hendes mandlige ven gik hen til et toilet i Jomfru Ane Parken.

Her overfaldt den efterlyste både den 26-årige ven, så han brækkede kæben, og forsøgte at tiltvinge sig samleje med kvinden.

Gerningsmanden opgave dog, og flygtede fra stedet.

Manden beskrives som arabisk af udseende. Mellem 20 og 25 år og omkring 170 centimeter høj og muskuløs af bygning.

»Hvis man genkender den mistænkte, så skal man straks ringe til os på 114,« siger lederen af politiets efterforskning, politikommissær Carsten Straszek, ligesom han opfordrer alle med oplysninger i sagen om at rette henvendelse til Nordjyllands Politi.