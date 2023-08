En 71-årig mand druknede torsdag i en oversvømmet tunnel på Stevns.

Det skriver TV 2 Kosmopol.

Ulykken skete under et dobbelt skybrud torsdag, da manden gik igennem en oversvømmet under en jernbane ved Store Heddinge på Stevns.

De pårørende er underrettet.

Selvom der blev forsøgt livreddende førstehjælp, så blev den 71-årige erklæret død klokken 17:48.

Stevns Kommune har bekræftet dødsfaldet over for mediet.

»Det er en virkelig tragisk hændelse, siger teknik- og miljøchef for Stevns kommune, Birgitte J. T. K Nielsen til TV 2 Kosmopol.

B.T. følger sagen.