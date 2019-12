En sag om et drab i Randers er endt med, at den tiltalte - en 33-årig mand - har erkendt sin skyld.

Noget gik galt en dag i april, da en mand besøgte en 25-årig kvindelig bekendt i hendes lejlighed i Randers.

Besøget endte med, at kvinden blev dræbt af knivstik i brystet, halsen og ryggen. Mandag har manden erkendt drabet.

Han er i forlængelse heraf blevet idømt 12 års fængsel ved Retten i Randers.

Det oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Foruden drab er han fundet skyldig i usømmelig omgang med lig, da han efter drabet slæbte liget ind i en brusekabine og tog billeder af det.

Desuden blev han dømt for tyveri, da han stjal flere af kvindens ejendele fra hendes lejlighed, efter at hun var blevet dræbt.

- De to havde et forhold til hinanden, men noget gik skævt, og det fik den 32-årige til at tage en kniv og tildele kvinden knivstik i brystet, halsen og ryggen, skriver anklagemyndigheden.

Den tiltalte nægtede sig skyldig - lige indtil sidste retsdag, hvor han altså erkendte at have forårsaget venindens død.

