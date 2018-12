En mand er død efter en større trafikulykke på Holbækmotorvejen ved Vallensbæk. Det oplyser politiet.

En større trafikulykke har kostet en mand livet på Holbækmotorvejen ved Vallensbæk sydvest for København.

Det oplyser Vestegnens Politi på det sociale medie Twitter.

- En mand er afgået ved døden. Motorvejen spærret indtil videre. Find alternativ rute, skriver Vestegnens Politi.

Politiet tilføjer, at ulykken er sket i Holbækmotorvejens vestgående spor.

Holbækmotorvejen er på grund af ulykken spærret i udadgående retning ved afkørslen Vallensbæk N. Det oplyser Vejdirektoratet.

- Vi forventer først, at motorvejen kan genåbnes sidst på natten, skriver Vejdirektoratet på Twitter.

Afkørslen ved Vallensbæk Nord ligger vest for Avedøre.

Vejdirektoratets trafikinformation oplyser, at der er tale om et større trafikuheld og at det vil tage flere timer, inden motorvejen bliver åbnet.

Trafikken bliver for nuværende ledt væk fra motorvejen ved afkørslen ved Vallensbæk.

/ritzau/