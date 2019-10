Politiet arbejder fredag formiddag på at underrettet de pårørende til mand, der er død efter trafikulykke.

En mand er fredag morgen omkommet ved en trafikulykke på Varde Landevej ved Næsbjerg, skriver JydskeVestkystens netavis.

Politiet modtog anmeldelsen fredag morgen klokken 05.01.

Hos Syd- og Sønderjyllands Politi bekræfter vagtchef Bjørn Pedersen over for Ritzau, at der er sket en ulykke med dødelig udgang.

Politiet arbejder fredag formiddag på at underrette de pårørende. Når det er sket, vil man melde mere ud, oplyser vagtchefen.

Ifølge JydskeVestkysten to personbiler kørt frontalt sammen.

