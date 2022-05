Lyt til artiklen

En erfaren jernbanearbejder er omkommet, efter han under en arbejdsopgave blev ramt af et tog i fuld fart.

Det skriver TV 2 Øst.

Der var tale om flere jernbanemedarbejdere, som var ude på sporet for at udføre en arbejdsopgave, da et tog fra Ringsted kom kørende i fuld fart og ramte en af jernbanearbejderne. Det oplyser Martin Bjerregaard, der er kommunikationsmedarbejder i Midt- og Vestsjællands Politi.

Søndag aften fik B.T. bekræftet dødsfaldet, men nu oplyser politiet, at der er tale om en arbejdsulykke.

»Vi fik en anmeldelse klokken 18.34 om, at en mand er blevet ramt af et tog, og han er afgået ved døden,« sagde vagtchefen ved Midt- og Vestsjællands Politi til B.T. søndag.

Ifølge det regionale medie er der tale om en 59-årig mand fra Fyn.

Han var ifølge politiets oplysninger en erfaren medarbejder inden for sporarbejde. Manden døde på stedet, og de pårørende er underrettet.

B.T. følger sagen.