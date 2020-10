En 49-årig mand fra Litauen blev natten til lørdag dræbt i en arbejdsulykke på Oddesundbroen i den vestlige del af Limfjorden.

Han sad i en lift og var ved at male broen, da liften af ukendte årsager endte ude foran et tog, der kørte over broen, skriver TV Midtvest.

»Han blev slynget ud af kurven og dræbt på stedet,« siger vagtchef fra Midt- og Vestjyllands Politi, Simon Skelkjær.

Ulykken skete klokken 00.30 og resulterede i aflysninger af togafgange.

Den nu afdøde mand var ved at male broen for Banedanmark, som for at gøre arbejdet lettere havde lukket for biltrafik på broen natten over. Dog kunne tog fortsat passere.

Både Banedanmark og Arbejdstilsynet har efter ulykken besøgt stedet. Dog er det endnu ikke sikkert, hvad der gik galt.

Oddesundbroen er 473 meter lang og forbinder Oddesund Syd med Oddesund Nord på Thyholm.

Malearbejdet skulle efter planen være færdigt den 9. oktober.