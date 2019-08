En mand er død efter en personpåkørsel på Valby Station i København torsdag eftermiddag.

Det oplyser Københavns Politi til B.T.

Al trafik blev midlertidigt indstillet, mens politi og redning arbejdede på stedet.

I første omgang lød meldingen fra DSB, at S-togene var begyndt at køre igen, mens Fjern- og Regionaltogene ikke kørte til perron i Valby, men blev ledt over Ny Ellebjerg Station, hvor de også stoppede.

Foto: Mikkel Johansen/Byrd Vis mere Foto: Mikkel Johansen/Byrd

Nu er politiet og redningsmandskabet færdige på stedet, og derfor kører alle togene igen normalt, skriver Københavns Politi på Twitter.

Hovedstadens Beredskab var også til stede på Valby Station og bistod redningsindsatsen.

Beredskabet skriver på Twitter, at indsatsen er færdig bortset fra rengøringen af perronen.

Københavns Politi har ikke yderligere oplysninger om dødsulykken.