En mand er torsdag først eftermidddag fundet dræbt i forbindelse med noget entreprenørarbejde i Maribo.

Det skriver Lolland-Falsters Folketidende.

Ifølge avisens oplysninger blev kolleger til manden bekymret, da han ikke dukkede op til frokostpause. De slog alarm klokken 13.30, hvor de fortalte brandvæsenet, at de frygtede, at der var sket et jordskred, hvorunder manden var blevet begravet i hullet.

Det viste sig desværre at være tilfældet. Manden blev begravet i et par meters dybde.

»Der er tale om en udgravning i forbindelse med noget kloakering, der styrter sammen. Arbejdstilsynet vil nu undersøge om reglerne for afstivning er blevet overholdt, og er de ikke det, kan der komme et efterspil,« oplyser vagthavende ved Sydsjællands og Lollands-Falsters Politi til BT.

Der er tale om en 62-årig mand fra Eskilstrup på Falster.

I løbet af ti minutter lykkedes det redningsberedskabet at få manden gravet fri, mens hans liv stod ikke til at redde, og han blev derfor erklæret død ved ankomsten til Nykøbing F. Sygehus.

De pårørende er underettet, oplyser politiet.