Det var en georgisk mand, som natten til torsdag blev stukket ihjel ved Nørrebro Station i København.

Det oplyser politiet i en opdateret pressemeddelelse fredag.

Her er mandens nationalitet altså slået fast. Politiet skriver også, at der er tale om en 31-årig mand – og ikke 32 år, som alderen tidligere lød.

Ingen er anholdt i sagen.

Men politiet understreger, at man har iværksat en massiv og bred efterforskning. Og man vil meget gerne høre fra vidner, der måtte vide noget om sagen.

Det var klokken 23.46 onsdag aften, at politiet modtog en anmeldelse om et slagsmål mellem to personer ved Nørrebro Station.

Den afdøde lå tilbage. Stukket med kniv, hvorefter han blev hastet til hospitalet. Han afgik senere ved døden.

Politiet mistænker ikke, at drabet har relation til bandemiljøet.

Har du oplysninger i sagen, vil politiet gerne høre fra dig på telefon 114.