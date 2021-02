En mand blev fastklemt og afgik ved døden søndag aften i en arbejdsulykke i Aalborg.

En mand har mistet livet i en arbejdsulykke ved havneområdet i Aalborg.

Det oplyser vagtchef Jesper Sørensen fra Nordjyllands Politi til Ekstra Bladet.

Politiet fik kort før klokken 23 søndag aften anmeldelsen om ulykken ved virksomheden Aalborg Portland, der producerer cement.

Ulykken skete på Rørdamsvej, hvor en maskine - der af politiet beskrives som en tragt eller en silo - af uvisse årsager væltede.

Ifølge Ekstra Bladet er der tale om en maskine, der har førerhus og kan flyttes rundt på havneområdet, hvor det bruge til at fordele materialer fra skibe til lastvogne.

Den har kapacitet til at rumme 120 ton materialer, oplyser vagtchefen over for mediet.

- Det viste sig, at denne tragt eller silo, om man vil, var væltet om på siden, og man frygtede, at en person var fastklemt under den. En redningsaktion blev igangsat og en ekstra kran blev tilkaldt, så tragten kunne løftes, siger Jesper Sørensen til Ekstra Bladet.

En 45-årig mand fra Vesthimmerland blev fundet død i førerhuset.

Han pårørende er blevet underrettet om ulykken. Mandag skal der efter planen holdes ligsyn. Ulykkesstedet er afspærret, så Arbejdstilsynet kan undersøge det.

/ritzau/