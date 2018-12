En 48-årig retarderet mand er fredag blevet dømt til anbringelse på ubestemt tid.

Manden er af Retten i Glostrup kendt skyldig i adskillige seksuelle overgreb, som han begik mod en fireårig dreng i Ishøj By Center.

Sådan oplyses det i en pressemeddelelse fra Retten i Glostrup.

Sagen blev anmeldt til politiet i april 2018. Det fremgik af anmeldelsen, at drengen - der var blevet ti år - havde fortalt en voksen ressourceperson om overgreb og navngivet den 48-årige, der var en ven af familien.

Politiet indledte derefter en efterforskning af sagen og afhørte drengen to gange.

Afhøringerne blev optaget på video, og de blev vist under retssagen.

Under videoafhøringerne åbnede drengen gradvist op og fortalte om de grove overgreb, der blev begået, da han var fire år, når han var overladt til den 48-årige mand, der skulle følge ham i børnehave.

Afhøringerne førte til, at den 48-årige blev anholdt og varetægtsfængslet.

Et enigt nævningeting fandt drengens forklaring særdeles troværdig, lyder det i pressemeddelelsen. Da skyldkendelsen faldt fredag, blev den 48-årige derfor fundet skyldig i grove sexovergreb.

Den 48-årige mand er under sagen blevet mentalundersøgt, og han er blevet vurderet mentalt retarderet i lettere grad.

Derfor fandt et enigt nævningeting den 48-årige mand omfattet af straffelovens § 16, stk. 2, der omhandler personer, der på gerningstiden var mentalt retarderede i lettere grad.

Den 48-årige mand blev derfor dømt til anbringelse i institution for personer med vidtgående psykiske handicap uden en fastsat tidsgrænse for foranstaltningen. Manden blev derudover påbudt ikke at have noget med børn under 18 år at gøre.

Den 48-årige mand udbad betænkningstid med hensyn til spørgsmålet om anke.