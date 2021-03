En mistanke om utroskab fik i august en 43-årig mand til at gennembanke hustru og stikke en 24-årig mand ned.

En 43-årig mand fra Eritrea er mandag idømt 12 års fængsel for at have tæsket sin hustru ihjel i en lejlighed i Birkerød sidste år.

Manden, der hedder Domeze Solomon Haile, er også udvist for bestandig. Sådan lyder dommen fra Retten i Lyngby, oplyser anklagemyndigheden på Twitter.

Den 31-årige hustru døde 8. august sidste år.

Om natten til 8. august overfaldt Domeze Solomon Haile hustruen i deres fælles lejlighed i Birkerød. Kvinden fik adskillige skader på kroppen samt "svære og udbredte hjernelæsioner".

I omkring 8-14 timer lå hun gennembanket i parrets lejlighed i Birkerød, hvor Domeze Solomon Haile havde spærret hende inde, før hun sidst på dagen døde af sine kvæstelser.

På grund af indespærringen kunne hun ikke tilkalde hjælp og døde på et tidspunkt mellem klokken 16.30 og 22.20. Manden havde både taget deres fælles nøgler og hendes mobiltelefon med.

Mens hustruen lå døende i lejligheden, tog han til Lyngby Station, hvor han omkring klokken 16.15 stak en 24-årig mand ned. Derfor er Domeze Solomon Haile også dømt for drabsforsøg.

Sagen blev mandag behandlet som en tilståelsessag, da Domeze Solomon Haile erkendte sig skyldig. Ifølge Ekstra Bladet forklarede han i retten, at han mistænkte hustruen for utroskab.

- Jeg ville have hende til at erkende utroskab, men jeg ville ikke dræbe hende, sagde han ifølge avisen.

Han beskrev episoden som et slagsmål, selv om han ikke selv havde skader, da han blev anholdt.

Ifølge Ekstra Bladet mistænkte Domeze Solomon Haile den 24-årige mand, som han stak ned på Lyngby Station, for at have haft sex med hans hustru.

Den 43-årige har ifølge Ekstra Bladet valgt at modtage dommen og vil altså ikke anke til landsretten.

/ritzau/