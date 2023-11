Det tager kun de tre dommerne 35 minutter at finde frem til, at den 42-årige mand er skyldig i at have tæsket sin kæreste og udsat hende for mishandling over en længere periode.

»Thi kendes for ret.«

»Et år og seks måneders fængsel, plus tiltalte skal betale sagens omkostninger,« lyder det mandag ved middagstid fra retsformanden ved Retten på Frederiksberg.

Fra tilhørerpladserne lyder et lettelsens suk. Her sidder kvinden, der nu har rettens ord for, at hun er blevet udsat for gentagne voldelige overfald, omringet af sin familie.

Hun har overværet hele retssagen, siden hun selv afgav forklaring i oktober.

Den unge kvinde har blandt andet fortalt om et særdeles groft overfald begået i parrets lejlighed i slutningen af maj. Her brækkede hun ryggen, fik flere flænger i ansigtet, brud på kæben, mistede hårtotter og blev brændt med en cigaret.

Og det er altså et af de overfald, som den 42-årige nu er fundet skyldig i.

Han ligeledes dømt for at fem andre voldsepisoder, hvor han blandt andet skubbede sin ekskæreste ned ad en trappe, slog hende på et hotelværelse og proppede hendes hoved ned i toilettet og holdt en pude over hendes hoved.

Domsmandsretten har dog ikke fundet det bevist, at han har udsat den unge kvinde for psykisk vold og frihedsberøvet hende under voldsorgiet i maj i lejligheden.

I dommen er der lagt vægt på, at den unge kvinde har afgivet en troværdig forklaring, der er sammenhængende og uden overdrivelse. Samtidig er den blevet støttet af flere vidner i sagen.

Under retssagen har både den nu dømte mand og den unge kvinde fortalt, at de levede i et voldsomt forhold, der var fyldt med jalousi, stoffer og skænderier, der førte til vold.

Manden har under sin forklaring tilstået, at han slog kvinden enkelte gange, men han nægtede, at volden stod på i lang tid og gentagne gange.

Den forklaring har retten dog tilsidesat, da man har dømt ham for mishandling.

Gik efter højere straf

Anklager Sara Fasano mente, at manden skulle idømmes to og et halvt års fængsel, hvorimod forsvarsadvokat Stefan Møller Jørgensen argumenterede for, at der kun kunne være tale om et års fængsel hvis ikke otte måneder.

Dommerne har fastslået, at det er en skærpende omstændighed, at der er tale om gentagelsestilfælde og voldens karakter.

Efter en kort samtale med den dømte kan forsvarsadvokat Stefan Møller Jørgensen fortælle, at den 42-årige modtager dommen.

