En 60-årig mand er nu blevet dømt for at have fremsat trusler mod den tidligere folketingspolitiker Kim Christiansens restaurant, A'Porta.

Årsagen var angiveligt, at han havde set sig sur på den tidligere Dansk Folkeparti-politiker, efter han havde set fire år gammelt videoklip med ham.

Det fortæller specialanklager Kim Kristensen fra anklagemyndigheden hos Nordjyllands Politi.

Den 60-årige mand fremsatte i alt to trusler den 26. april sidste år mod restauranten A'Porta, som Kim Christiansen driver sammen med sin hustru, Pia Adelsteen, i Mariager.

»Første gang ringede den nu dømte mand direkte til Kim Christiansen og sagde noget i retning af: 'Der sker snart noget på din luksusbodega. Hvis jeg var dig, ville jeg ringe til politiet',« fortæller specialanklageren og fortsætter:

»Senere på eftermiddagen ringede den pågældende så til Nordjyllands Politi og sagde med henvisning til A'Porta: 'Jeg er overbevist om, at der snart sker noget alvorlig bål og brand på en luksusbodega i Mariager. Gør noget, for restauratøren har vist ikke tænkt sig at gøre noget selv'.«

Politiet fandt frem til den 60-årige få dage senere, og han erkendte, hvad han havde gjort.

Derfor kørte sagen som en tilståelsessag i Retten i Aalborg.

»Han forklarede, at baggrunden for det her var, at han havde hørt eller set en sekvens, hvor Kim Christiansen har en trafikalarm i sin bil,« fortæller Kim Kristensen.

I tv-klippet, der er fire år gammelt, kan man se Kim Christiansen, der på daværende tidspunkt var trafikordfører i DF, sidde i en fotovogn sammen med SF's Karsten Hønge under optagelserne til DR-programmet 'Langt fra Borgen'.

Pludselig lød der en sirene - som viste sig at være en alarm fra en såkaldt fotovogns-sladrehank, som Kim Christiansen havde.

»Det var en lille alarm, fordi der holder en fotovogn et sted i nærheden,« forklarede Kim Christiansen dengang i DR-programmet.

Og at en trafikordfører havde en trafikalarm var den 60-årige angiveligt utilfreds med.

»Det fandt han amoralsk, at en trafikordfører agerede på den måde. Det var baggrunden for, at han agerede på den måde,« forklarer Kim Kristensen.

De to trusler blev begge fremsat på en fredag.

»Hans mål var, at han gerne ville genere kundegrundlaget. Han håbede, at det ville medføre et omsætningstab, hvis politiet kom,« fortæller specialanklageren.

Den 60-årige mand valgte at modtage dommen.