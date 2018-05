En 48-årig mand er ved Retten i Odense blevet idømt syv års fængsel for omfattende seksuelt misbrug af seks børn.

Det oplyser anklagemyndigheden ved Fyns Politi i en pressemeddelelse.

'En 48-årig mand fra Brobyværk på Fyn er i dag ved Retten i Odense blevet idømt 7 års fængsel for omfattende seksuelt misbrug af seks børn. Misbruget stod på i 10 år fra 2007 til 2017.'

- Jeg er meget tilfreds med dommen i dag. At gerningsmanden er afsløret og nu får sin straf har enorm betydning for de børn, han har misbrugt. Det ændrer selvfølgelig ikke ved det, de har været udsat for, men det giver dem forhåbentlig mulighed for at komme godt videre med deres liv, siger anklagerfuldmægtig Stephanie Elisabeth Pedersen fra Fyns Politi

Opdateres...