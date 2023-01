Lyt til artiklen

En mand på 20 år er idømt 6 måneders ubetinget fængsel for forskellige former for overgreb mod en 14-årig pige på Hjallerup Marked.

Retten i Hjørirng har dømt manden skyldig i voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje, ulovlig tvang og blufærdighedskrænkelse af pigen.

Det skriver den nordjyske anklagemyndighed på Twitter.

Overgrebene er sket 2. juni omkring klokken 22 på det kendte marked i Nordjylland.

Ifølge anklageskriftet begik han blufærdighedskrænkelse mod pigen ved at have kysset hende på hals, kinder og mund ved et af markedsteltene.

Og hun skulle tilsyneladende ikke have nogen mulighed for at sige nej til mandens kys.

Ifølge den nordjyske anklagemyndighed har den dømte mand anket dommen.