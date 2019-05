Det er 'dybt beklageligt', at det tirsdag lykkedes en mand at flygte fra politiet, kort efter han var blevet dømt for vold med døden til følge.

»Det er en kedelig sag for politiet, og det er dybt beklageligt over for de efterladte og pårørende, som nu havde fået rettens ord for, at manden skulle have sin straf, og at han skulle afsone den.«

Sådan lyder det onsdag formiddag fra kommunikationsrådgiver Martin Bjerregaard fra Midt- og Vestsjællands Politi.

»Så det gør kun ekstra ondt, at det lykkedes for ham at flygte,« fortæller han videre.

Beskrivelse af flugtfangen Jafar Mohammad Rida Al Jasiri beskrives som: - 29 år.

- Født i Irak.

- 172 centimeter høj.

- Almindelig af bygning.

- Sort kort hår.

- Brun hud.

- Skægstubbe.

- Brune øjne.



Politiet vurderer ikke, at han er farlig, men hvis du ser ham, beder politiet om, at du undlader selv at tage kontakt til ham og i stedet underretter politiet.

Efter det tirsdag middag lykkedes for den 29-årige Jafar Mohammad Rida Al Jasiri at flygte fra Østre Landsret i København kort efter, han havde fået en skærpet straf i en sag om vold med døden til følge, har politiet ledt efter ham.

Indtil videre uden held.

Den 29-årige mand var samme dag blevet idømt otte års fængsel for den 5. oktober 2017 med vilje at have påkørt en 39-årig mand ved en tankstation i Holbæk efter et skænderi. Manden, der blev ramt, afgik senere ved døden.

Jafar Mohammad Rida Al Jasiri var under retssagen under bevogtning af Midt- og Vestsjællands Politi, men alligevel lykkedes det ham at flygte.

I en pressemeddelelse oplyste politikredsen tirsdag, at han i forbindelse med transport væk fra retten havde fået hjælp af 'nogle udenforstående', og de var kørt fra stedet i en bil.

Den bil blev senere fundet efterladt i København.

Til B.T. fortæller kommunikationsrådgiver Martin Bjerregaard, at politiet har sat gang i en undersøgelse internt for at finde ud af, hvordan det kunne lykkes den dømte mand at flygte.

Udover at være efterlyst i Danmark er Jafar Mohammad Rida Al Jasiri også efterlyst i udlandet.

»Så hvis han løber ind i en politikontrol et eller andet sted, så bliver han tilbageholdt. Uanset om det er i Danmark eller i udlandet,« fortæller Martin Bjerregaard.

Derudover er politiet i gang med at undersøge den efterladte bil for spor fra personer, der kan være mulige medsammensvorne.

»En fangeflugt er jo ulovlig i sig selv. Det er ikke bare noget, man gør for sjov. Og man skal også lige huske, at hvis man huser en eftersøgt person, så er det også en ulovlig handling,« fortæller kommunikationsrådgiveren.

Politiet beder om, at personer, der har informationer om sagen, ringer til telefonnummer 4635 1448 eller via nærmeste politi på telefonnummer 114.

»Vi håber, der er nogen, der ser ham et eller andet sted,« siger Martin Bjerregaard.