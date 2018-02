En mand fra Aarhus er blevet dømt for at have voldtaget en sugarbabe.

Den 36-årige mand mødte den dengang 16-årige pige via en sugardating-profil.

Pigen havde på sin profil løjet sig til at være 18 år. De havde aftalt at mødes for at have sex, hvis gnisten var der. Hun kunne få 5.000 kroner for god sex og oprigtig interesse, skriver Jyllands-Posten, der i øjeblikket har fokus på Sugardating.

Efterhånden begyndte de at mødes nogle gange, men pigen begyndte at ignorere mandens beskeder. Herefter truede han pigen med at sende en skærmudskrift af deres samtaler til pigens far, samt flere af pigens venner, hvis hun ikke ville mødes med ham og have samleje igen.

Pigen bukkede under på grund af truslerne og sagde ja til at mødes med ham. På dette tidspunkt indrømmede hun over for ham, at hun var 16 år og ikke 18 år, som hun oprindeligt havde påstået. Hun fortalte ham også, at hun ikke havde lyst til at se ham igen. Men de mødtes alligevel to gange efter og havde samleje.

Retten har derfor nu vurderet, at der er tale om voldtægt ved ulovlig tvang.

Manden har på grund af dette fået en dom på 15 månederes fængsel for to tilfælde af voldtægt samt et tilfælde af forsøg på voldtægt.

Pigen er fra Horsens, og sagen har derfor kørt i Retten i Horsens. Den dømte har anket dommen, skriver Jyllands-Posten.

Ifølge Jyllands-Posten efterforsker politiet i øjeblikket en anden sag, hvor en østjysk sugarbabe har anmeldt en sugardaddy for voldtægt.