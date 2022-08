Lyt til artiklen

En mand er blevet idømt tre år og ni måneders fængsel samt udvisning efter en voldtægt.

Det oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Den 25-årige mand var tiltalt for gentagne gange at have voldtaget sin kvindelig ægtefælle på deres fælles bopæl i Herlev i oktober 2021.

Under retssagen har manden nægtet sig skyldig, men hans forklaring blev afvist af retten, som gav ham dommen på tre år og ni måneders fængsel. Samtidig blev manden udvist af Danmark og må ikke komme tilbage.

Manden var også tiltalt for at have udsat kvinden for bedrageri, vold og vidnetrusler.

»Dommen sender et markant signal om, at politi og retsvæsen ser med stor alvor på sager af denne karakter,« siger sagens anklager Bjarke Enevoldsen

Manden har været varetægtsfængslet, siden han blev anholdt af politiet et par uger efter overgrebene, og han er fortsat fængslet frem til afsoning.

Den 25-årige valgte at anke dommen på stedet.